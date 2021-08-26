موعد مباراة مانشستر سيتي وارسنال المقبلة في الدوري الإنجليزي









يستعد فريق مانشستر سيتي لمواجهة نظيره أرسنال يوم السبت ٢٨ أغسطس ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وستلعب مباراة فريق مانشستر سيتي ضد نظيره أرسنال يوم السبت المقبل في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة.





وستذاع مباراة فريق مانشستر سيتي ضد نظيره أرسنال يوم السبت المقبل في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز على قناة "بي إن سبورتس" ولكن لم يتم تحديد معلق المباراة بعد.



