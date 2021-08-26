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موعد مباراة مانشستر سيتي وارسنال المقبلة في الدوري الإنجليزي
الخميس 26/أغسطس/2021 - 06:43 ص
حسام مجدي
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يستعد فريق مانشستر سيتي لمواجهة نظيره أرسنال يوم السبت ٢٨ أغسطس ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وستلعب مباراة فريق مانشستر سيتي ضد نظيره أرسنال يوم السبت المقبل في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة.
وستذاع مباراة فريق مانشستر سيتي ضد نظيره أرسنال يوم السبت المقبل في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز على قناة "بي إن سبورتس" ولكن لم يتم تحديد معلق المباراة بعد.
ويتواجد فريق مانشستر سيتي في المركز التاسع من جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد ٥ نقاط بينما يتواجد أرسنال في المركز التاسع عشر بدون نقاط.
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