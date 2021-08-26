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نجم الزمالك السابق: المثلوثي حجز مكان أساسي في تشكيل الفريق

الخميس 26/أغسطس/2021 - 06:58 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
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تحدث عفت نصار نجم نادي الزمالك السابق، عن أداء التونسي حمزة المثلوثي ظهير أيمن الفريق خلال مباريات الأبيض في الدوري العام هذا الموسم وبشكل خاص بعد فترة التوقف.

وقال نصار في تصريحات تلفزيونية: "لم أكن مقتنعاً بآداء حمزة المثلوثي فور قدومه إلى الزمالك من الصفاقسي التونسي، ومعظم الأهداف التي سكنت مرمى الأبيض، وكانت من الجهة اليمنى، ولكن اللاعب استفاد كثيراً من فترة توقف الدوري العام ، وطور من مستواه بشكل كبير وخاصةً في الجولات الأخيرة، حيث شكل جبهة قوية مع أحمد سيد زيزو الجناح الأيمن".

وواصل نجم نادي الزمالك: "الفريق يحتاج إلى ضم مدافع الموسم المقبل ، مع تواجد محمود حمدي الونش و محمد عبد الغني و محمود علاء ، كما أفضل إعارة محمد عبد السلام".

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