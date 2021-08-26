موعد مباراة برشلونة المقبلة في الدوري الإسباني









يستعد فريق برشلونة لمواجهة نظيره خيتافي يوم السبت المقبل ٢٩ أغسطس ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز.





وستلعب مباراة فريق برشلونة ضد نظيره خيتافي يوم السبت المقبل في مسابقة الدوري الإسباني الممتاز في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب كامب نو.





وستذاع مباراة فريق برشلونة ضد نظيره خيتافي يوم السبت المقبل في مسابقة الدوري الإسباني الممتاز على قناة "بي إن سبورتس" ولكن لم يتم تحديد معلق المباراة بعد.



