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موعد مباراة برشلونة المقبلة في الدوري الإسباني

الخميس 26/أغسطس/2021 - 06:59 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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يستعد فريق برشلونة لمواجهة نظيره خيتافي يوم السبت المقبل ٢٩ أغسطس ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز.

وستلعب مباراة فريق برشلونة ضد نظيره خيتافي يوم السبت المقبل في مسابقة الدوري الإسباني الممتاز في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب كامب نو.

وستذاع  مباراة فريق برشلونة ضد نظيره خيتافي يوم السبت المقبل في مسابقة الدوري الإسباني الممتاز على قناة "بي إن سبورتس" ولكن لم يتم تحديد معلق المباراة بعد.

ويحتل فريق برشلونة حاليا المركز الرابع من جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني الممتاز برصيد ٤ تقاط، بينما يتواجد خيتافي في المركز الثامن عشر بدون نقاط.

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