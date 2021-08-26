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حسين لبيب يكشف حقيقة التعاقد مع رمضان صبحي وعبدالله السعيد

الخميس 26/أغسطس/2021 - 07:27 ص
بوابة الفجر
محمود دياب
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كشف حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، حقيقة دخول النادي في مفاوضات مع نادي بيراميزا، من أجل الحصول على خدمات عبدالله السعيد، ورمضان صبحي


وأكد حسين لبيب في تصريحات إعلامية عبر قناة أون تايم سبورت:لا توجد أي مفاوضات بشكل رسمي من أجل الحصول على خدمات عبدالله السعيد، و رمضان صبحي.

وتابع: حسين لبيب المشجع الزملكاوي وليس رئيس النادي، يرغب بشكل كبير في الحصول على خدمات ثنائي بيراميدز، لما لهم دور فني كبير داخل الملعب.

وكان ارتبطت خلال الفترة الماضية اسم الثنائي عبدالله السعيد، ورمضان صبحي من الانتقال إلى صفوف نادي الزمالك، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

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