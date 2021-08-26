الجولة الثالثة.. موعد مباراة أتلتيكو مدريد وفياريال في الليجا الإسبانية













يستضيف فريق أتليتكو مدريد، نظيره فياريال، يوم الأحد 29 أغسطس في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب واندا متروبوليتانو في مدريد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإسباني.





وستقام المباراة بين أتليتكو مدريد وفياريال في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثانية عشر صباحا بتوقيت دولة الإمارات العربية.



