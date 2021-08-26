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الزمالك يكشف أخر تطورات تجديد عقد أشرف بن شرقي

الخميس 26/أغسطس/2021 - 08:25 ص
بوابة الفجر
أحمد عبد الرازق
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يعمل مسؤولو اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك على تجديد عقد نجم الفريق الدولي المغربي أشرف بن شرقي.


وينتهي عقد بن شرقي مع الزمالك في الصيف المقبل 2022، ويخشى مسئولو الأبيض من تكرار سيناريو فرجاني ساسي.

 

وقال عمرو أدهم عضو اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك فى تصريحات تليفزيونية:"رتوش بسيطة تفصلنا عن التجديد لبن شرقي والملف سيحسم قريبًا".

 

وتابع :"سنجدد لأشرف بن شرقي واللاعب رغبته هي البقاء مع الزمالك في الموسم المقبل".

  

يذكر أن بن شرقي هو هداف الزمالك الحالي في بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 14 هدفا.


وكان الزمالك قد توج بلقب الدوري الممتاز عقب فوزه في مباراته الأخيرة على الإنتاج الحربي بثنائية بن شرقي وزيزو.

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