Advertisements

اسعار"الذهب" فى بداية تعاملات اليوم الخميس 26-8-2021

الخميس 26/أغسطس/2021 - 08:21 ص
اسعار الذهب اليوم الخميس 26-8-2021
اسعار الذهب اليوم الخميس 26-8-2021
الفجر الاقتصادي
Advertisements

افتححت اسعار الذهب في مصر تعاملات اليوم الخميس 29-8-2021، على استقرار بعد خسائر طفيفة  سجلتها في تعاملات الأمس بلغت 3 جنيه في الجرام.


ما هي أسعار الذهب اليوم ؟

عيار 21 سجل 786 جنيها.

عيار 18 سجل 673.75 جنيها.

عيار 24 سجل 898.25 جنيه.

الجنيه الذهب 6288 جنيها.

أسعار الذهب عالميًا:

هبط الذهب بما يصل إلى 1% اليوم الأربعاء، مواصلا التراجع عن مستوى 1800 دولار مع صعود الدولار بينما استمر النفط في الصعود للجلسة الثالثة على التوالي ليمحو خسائر الأسبوع الماضي ويُغلق عند أعلى مستوياته في نحو أسبوعين.

تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1791.80 دولار للأونصة في أواخر جلسة التداول، فيما تراجعت العقود الأميركية الآجلة 0.8% إلى 1794.30 دولار

 كان الذهب قفز 1.4% يوم الاثنين إلى أعلى مستوى في نحو ثلاثة أسابيع مدفوعا بتراجع الدولار أمام العملات الرئيسية.

لكن أسعار المعدن النفيس اتخذت مسارا نزوليا مع ابتعاد الدولارعن أدنى مستوى في أسبوع، مما حد من الإقبال على الذهب الذي ترفع زيادة الدولار تكلفته بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.

وقال كارلو ألبرتو دي كاسا محلل الأسواق لدى كينسيز "المحرك الرئيسي للسوق هذا الأسبوع هو مؤتمر جاكسون هول، قبل أيام قليلة كان الناس يتوقعون بشدة أن يبدأ الفدرالي في التقليص التدريجي للتحفيز قبل نهاية العام، والآن هذه علامة استفهام مرة أخرى".

يعتبر بعض المستثمرين الذهب أداة للتحوط في مواجهة ارتفاع التضخم الذي قد ينجم عن تدابير التحفيز.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.1% إلى23.85  دولار للأوقية، وهبط البلاديوم 1.7% إلى 2431.30 دولار، كما تراجع البلاتين 1.3% إلى 998.05 دولار للأوقية.

الكلمات المفتاحية

سعر الذهب عيار 24 سعر الذهب عيار 21 سعر الذهب بداية تعاملات اليوم سعر الذهب الان سعر الذهب اليوم سعر الجنيه الذهب اسعار الذهب اليوم اسعار الذهب

أخبار تهمك

عاجل.. التفاصيل الكاملة لصفقة انتقال بيرسي تاو إلى الأهلي

منذ نصف ساعة

عاجل.. قفزة جديدة في إصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 8 ساعات

صورة.. تسريب قرعة مجموعات دوري أبطال أوروبا (مجموعة حديدية لبرشلونة وريال مدريد)

منذ حوالي 9 ساعات

باريس يحدد سعرا خرافيا لمبابي

منذ حوالي 5 ساعات

باريس سان جيرمان يحدد سعر بيع مبابي إلى ريال مدريد

منذ حوالي 9 ساعات

باريس يُحدد شروط مثيرة للموافقة على رحيل مبابي إلى ريال مدريد

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجأة مدوية.. موسيماني يطرد مايسترو الأهلي

منذ نصف ساعة

راح يلحقه عشان تعبان فقطعه حتت.. "الفجر" يحاور جيران قاتل أخيه بإمبابة (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. موسيماني يحسم موقفه النهائي من رحيل الشناوي

منذ حوالي 12 ساعة

قطر تُفجر مفاجأة كبرى بشأن انتقال مبابي إلى ريال مدريد

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الزمالك يفاجئ لاعبي الفريق بقرار جديد

منذ يوم

عاجل.. تعليق قوي من موسيماني بعد خسارة الدوري

منذ يوم

عاجل.. تطور مثير بشأن انتقال مبابي إلى ريال مدريد

منذ حوالي 10 ساعة

قرار صادم من محمود الخطيب ضد موسيماني بعد التعادل مع الجونة

منذ يوم

عاجل.. أول تعليق من الزمالك على إلغاء الكأس

منذ يوم

تمت.. فيراري ريال مدريد في طريقه إلى الدوري الإيطالي

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الجمعة 25-9-2020

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 14-4-2021.. المعدن الأصفر يرتفع في ثاني أيام رمضان

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 14-4-2021 في مصر

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 27-5-2021

أسعار الذهب في مصر بداية تعاملات اليوم الخميس 27-5-2021

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 28-7-2021.. المعدن الأصفر يعاود الأرتفاع

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
08:59 ص

مفاجأة مدوية.. موسيماني يطرد مايسترو الأهلي

قرار صادم من محمود الخطيب ضد موسيماني بعد التعادل مع الجونة

12:35 ص

عاجل.. التفاصيل الكاملة لصفقة انتقال بيرسي تاو إلى الأهلي

09:01 ص

عاجل.. موسيماني يحسم موقفه النهائي من رحيل الشناوي

09:31 م

صورة.. تسريب قرعة مجموعات دوري أبطال أوروبا (مجموعة حديدية لبرشلونة وريال مدريد)

12:15 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ومن العنف ما قتل!

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

Advertisements