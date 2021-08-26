إشبيلية الإسباني يعلن حسم صفقة جديدة

أعلن إشبيلية الفائز بالدوري الأوروبي لكرة القدم 6 مرات، تعاقده مع لاعب وسط الدنمرك توماس ديلاني من بروسيا دورتموند الألماني لأربع سنوات.

ولم يكشف النادي الإسباني عن التفاصيل المالية لكن تقارير صحافية محلية ذكرت أن إشبيلية دفع 6 ملايين يورو (7.1 مليون دولار) لضم اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً.

وشارك ديلاني في 88 مباراة مع دورتموند بجميع المسابقات منذ انضمامه قادماً من فيردر بريمن في 2018 وساعد النادي على الفوز بكأس ألمانيا وكأس السوبر الألمانية.

وقال إشبيلية في بيان يوم الأربعاء "يعلن إشبيلية ضم سادس لاعب قبل موسم 2021-2022 وهو لاعب الوسط الدنمركي توماس ديلاني الذي شارك في 60 مباراة دولية مع بلاده".

وينضم ديلاني إلى النادي الأندلسي بعد تعاقده أيضاً مع رافا مير (ولفرهامبتون واندرارز) وغونزالو مونتيل (ريفر بليت) ولودفيغ أوغوستينسون (فيردر بريمن) وماركو ديميتروفيتش (إيبار) وإيريك لاميلا (توتنهام هوتسبير).

ويحل إشبيلية، الذي احتل المركز الرابع في الدوري الإسباني الموسم الماضي، ضيفاً على إلتشي بعد غد السبت.