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مفاجأة مدوية.. موسيماني يطرد مايسترو الأهلي
الخميس 26/أغسطس/2021 - 08:59 ص
أشرف عبد الناصر
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قرر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول
لكرة القدم بالنادي الأهلي الاستغناء عن خدمات محمد محمود نهاية الموسم الجاري.
وتعافى محمد محمود من الإصابة التي تعرض لها في القدم تسببت في
غيابه عن الملاعب لمدة قد تصل لموسمين، مما جعل موسيماني يطال برحيله بسبب عدم
ظهوره بالشكل المطلوب في التدريبات.
ويقترب محمود من الانضمام لفريق الجونة لمدة موسم على سبيل
الإعارة، وهذا ما سيتم حسمه خلال الساعات القادمة في إجتماع لجنة التخطيط مع محمود
الخطيب رئيس النادي والمشرف على ملف الكرة.
وينهي المارد الأحمر مشواره في بطولة الدوري العام هذا الموسم
بمباراة أسوان المقرر لها غدا الجمعة ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
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