Advertisements

الجولة الثانية.. تعرف على موعد يوفنتوس المقبلة في الكالتشيو الإيطالي

الخميس 26/أغسطس/2021 - 09:01 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
Advertisements

يلتقي فريق يوفنتوس، مع نظيره إيمبولي، يوم السبت 28 أغسطس في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على أليانز ستاديوم، في إطار منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الإيطالي.

وتعادل يوفنتوس في الجولة الماضية مع أودينيزي بنتيجة هدفين مقابل هدفين على ملعب الأخير، بينما فاز لاتسيو على إيمبولي بثلاثية مقابل هدف وحيد.

وستقام المباراة بين فريقي يوفنتوس وإيمبولي في الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

أخبار تهمك

عاجل.. الزمالك يفاجئ لاعبي الفريق بقرار جديد

منذ يوم

عاجل.. التفاصيل الكاملة لصفقة انتقال بيرسي تاو إلى الأهلي

منذ نصف ساعة

صورة.. تسريب قرعة مجموعات دوري أبطال أوروبا (مجموعة حديدية لبرشلونة وريال مدريد)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. قفزة جديدة في إصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 8 ساعات

باريس يحدد سعرا خرافيا لمبابي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول تعليق من الزمالك على إلغاء الكأس

منذ يوم

قطر تُفجر مفاجأة كبرى بشأن انتقال مبابي إلى ريال مدريد

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. موسيماني يحسم موقفه النهائي من رحيل الشناوي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. تطور مثير بشأن انتقال مبابي إلى ريال مدريد

منذ حوالي 10 ساعة

باريس يُحدد شروط مثيرة للموافقة على رحيل مبابي إلى ريال مدريد

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. تعليق قوي من موسيماني بعد خسارة الدوري

منذ يوم

مفاجأة مدوية.. موسيماني يطرد مايسترو الأهلي

منذ نصف ساعة

راح يلحقه عشان تعبان فقطعه حتت.. "الفجر" يحاور جيران قاتل أخيه بإمبابة (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

تمت.. فيراري ريال مدريد في طريقه إلى الدوري الإيطالي

منذ حوالي 13 ساعة

باريس سان جيرمان يحدد سعر بيع مبابي إلى ريال مدريد

منذ حوالي 9 ساعات

قرار صادم من محمود الخطيب ضد موسيماني بعد التعادل مع الجونة

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
08:59 ص

مفاجأة مدوية.. موسيماني يطرد مايسترو الأهلي

قرار صادم من محمود الخطيب ضد موسيماني بعد التعادل مع الجونة

12:35 ص

عاجل.. التفاصيل الكاملة لصفقة انتقال بيرسي تاو إلى الأهلي

09:01 ص

عاجل.. موسيماني يحسم موقفه النهائي من رحيل الشناوي

09:31 م

صورة.. تسريب قرعة مجموعات دوري أبطال أوروبا (مجموعة حديدية لبرشلونة وريال مدريد)

12:15 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ومن العنف ما قتل!

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

Advertisements