الجولة الثانية.. تعرف على موعد يوفنتوس المقبلة في الكالتشيو الإيطالي

يلتقي فريق يوفنتوس، مع نظيره إيمبولي، يوم السبت 28 أغسطس في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على أليانز ستاديوم، في إطار منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الإيطالي.

وتعادل يوفنتوس في الجولة الماضية مع أودينيزي بنتيجة هدفين مقابل هدفين على ملعب الأخير، بينما فاز لاتسيو على إيمبولي بثلاثية مقابل هدف وحيد.

وستقام المباراة بين فريقي يوفنتوس وإيمبولي في الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.