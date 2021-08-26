الهلال السعودي يتحرك لتجديد عقد نجم الفريق

اقتربت إدارة نادي الهلال السعودي، من تجديد عقد أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم .





ويعمل مسئولو الهلال على تجديد عقد نجم الفريق سالم الدوسري، الجناح الأيسر للفريق، خلال الفترة المُقبلة.

ويدخل الدوسري الفترة الحرة من عقده مع الهلال، خلال يناير المُقبل، إذ ينتهي عقده في صيف عام 2022.