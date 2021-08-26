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المجر: جميع قواتنا التي شاركت في عمليات الإجلاء من كابل غادرت أفغانستان بسلام

الخميس 26/أغسطس/2021 - 08:39 ص
مطار كابل
مطار كابل
وكالات
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قالت وزارة الدفاع المجرية، اليوم الخميس، إن جميع قواتها التي شاركت في عمليات الإجلاء من كابل غادرت أفغانستان بسلام، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي الأسابيع الأخيرة، شهدت أفغانستان احتداما في المواجهات بين القوات الحكومية ومسلحي حركة "طالبان"، وقد تمكنت الحركة من السيطرة على عدد من عواصم الولايات.

                               

وقد أفادت وسائل إعلامية، في وقت سابق، بأن حركة طالبان سيطرت على عاصمة ولاية فرح في غرب أفغانستان، ومدينة قندوز الرئيسية في شمال أفغانستان.

 

 وكان مسلحو حركة "طالبان"، سيطروا في وقت سابق، على مدينة زرنج عاصمة الولاية، لتكون بذلك أول عاصمة تستولي عليها "طالبان" التي كثفت مؤخرا هجماتها في أنحاء البلاد.

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