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عاجل.. التفاصيل الكاملة لصفقة انتقال بيرسي تاو إلى الأهلي

الخميس 26/أغسطس/2021 - 09:01 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
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يُعلن النادي الأهلي خلال الساعات القليلة المقبلة تعاقده رسميًا مع الجنوب إفريقي بيرسي تاو قادمًا من برايتون الإنجليزي لمدة ٣ مواسم.

 

ووصل تاو إلى القاهرة خلال الساعات الماضية وخضع للفحص الطبي الذي اجتازه بنجاح، ثم قام بجلسة تصوير داخل ملعب مختار التتش بمقر الجزيرة.

 

واتفق الأهلي مع برايتون على ضم بيرسي تاو مقابل مليون و٨٠٠ ألف دولار فيما يحصل اللاعب على مليون دولار في الموسم.

 

ويستعد الأهلي لمواجهة أسوان غدًا الجمعة ضمن مباريات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز.

 

وخسر الأهلي لقب الدوري المصري لصالح غريمه الزمالك قبل جولة واحدة من النهاية.

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