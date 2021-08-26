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موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي والقنوات الناقلة

الخميس 26/أغسطس/2021 - 10:30 ص
بوابة الفجر
محمود دياب
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لخوض مواجهة نظيره نادي البنك الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ويبحث عشاق ومحبى القلعة البيضاء في كل مكان خلال الوقت الحالي، عن موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي القادمة في بطولة الدوري المصري.

وحسم لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الفوز بلقب بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، بعد الفوز على نادي الإنتاج الحربي، بنتيجة هدفين مقابل لاشيء.

موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي

يقام لقاء نادي الزمالك مع نظيره نادي البنك الأهلي، يوم الجمعة المقبل.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والبنك الأهلي

تذاع مباريات الدوري المصري الممتاز على قنوات أون سبورت، تذيع مباراة الزمالك والبنك الأهلي على شاشتها.

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