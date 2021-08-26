جوارديولا يستقر على تشكيل مانشستر سيتي ضد آرسنال في البريميرليج

يلتقي فريق مانشستر سيتي، مع نظيره أرسنال، يوم السبت 28 أغسطس في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وستقام المباراة بين فريقي مانشستر سيتي وأرسنال في الساعة الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الثانية والنصف عصرا بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثالثة والنصف عصرا بتوقيت دولة الإمارات العربية.

وقد حقق مانشستر سيتي الفوز على حساب نوريتش سيتي بخماسية في الجولة الماضية، بينما خسر أرسنال أمام تشيلسي بنتيجة هدفين دون رد.

ويأتي تشكيل مانشستر سيتي المتوقع كالتالي :-

حراسة المرمى: ايدرسون.

خط الدفاع: والكر - لابورت - دياز - كانسيلو.

خط الوسط: رودريجو - كيفين دي بروين - جاك جريليش - رحيم سترلينج - رياض محرز.

خط الهجوم: جابريل جيسوس.