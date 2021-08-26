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كوريا الجنوبية تسجل 20 حالة وفاة بفيروس كورونا

الخميس 26/أغسطس/2021 - 09:05 ص
كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية
وكالات
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أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، تسجيل 20 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، في أعلى حصيلة وفيات يومية بالفيروس منذ بدء الموجة الرابعة مطلع يوليو الماضي.

 

وكان إجمالي وفيات كورونا في كوريا الجنوبية ارتفع منذ بدء الجائحة إلى 2257 حالة.

 

ورصدت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، 1882 إصابة بالفيروس، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 243 ألفاً و317، بحسب ما نقلته وكالة يونهاب للأنباء عن الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

الكلمات المفتاحية

كوريا الجنوبية فيروس كورونا

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