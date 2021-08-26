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اسعار الخضروات في الاسواق .. كيلو البطاطس يصل إلى 10 جنيه

الخميس 26/أغسطس/2021 - 08:55 ص
اسعار البطاطس
اسعار البطاطس
الفجر الاقتصادي
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استقرت أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق على مستوى الجمهورية مع تسجيل بعض الأصناف ارتفاعات سعرية بسيطة مثل الطماطم والبطاطس.

أسعار الخضروات:

وجاءت أسعار الخضراوات في سوق العبور كالاتي: وصل سعر كيلو الطماطم إلى 8 جنيه والبطاطس إلى 10 جنيه، وسجل كيلو الفلفل 8 جنيه، وكيلو الخيار 8 جنيه، والباذنجان 7 جنيه.

أسعار الفاكهة:

أما أسعار الفاكهة فقد سجلت، البرتقال الصيفي بين 3 و5 جنيهات، الليمون البلدي بين 4 و7 جنيهات، والعنب البناتي الأصفر بين 6 و9 جنيهات، العنب البناتي الأحمر بين 6 و9 جنيهات، والتفاح المصري بين 12 و18 جنيها، وبلغ سعر كيلو التين 15 جنيها، وتراوح سعر المانجا بين 20 إلى 50 جنيه للكيلو بحسب نوعها.

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