اسعار الخضروات في الاسواق .. كيلو البطاطس يصل إلى 10 جنيه

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق على مستوى الجمهورية مع تسجيل بعض الأصناف ارتفاعات سعرية بسيطة مثل الطماطم والبطاطس.

أسعار الخضروات:

وجاءت أسعار الخضراوات في سوق العبور كالاتي: وصل سعر كيلو الطماطم إلى 8 جنيه والبطاطس إلى 10 جنيه، وسجل كيلو الفلفل 8 جنيه، وكيلو الخيار 8 جنيه، والباذنجان 7 جنيه.

أسعار الفاكهة:

أما أسعار الفاكهة فقد سجلت، البرتقال الصيفي بين 3 و5 جنيهات، الليمون البلدي بين 4 و7 جنيهات، والعنب البناتي الأصفر بين 6 و9 جنيهات، العنب البناتي الأحمر بين 6 و9 جنيهات، والتفاح المصري بين 12 و18 جنيها، وبلغ سعر كيلو التين 15 جنيها، وتراوح سعر المانجا بين 20 إلى 50 جنيه للكيلو بحسب نوعها.