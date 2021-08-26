اليوم.. محمد محسن يحيي حفلاً غنائياًفي محكي القلعة



يذكر أن الفنان محمد محسن طرح مؤخرًا أغينة "النسيان" وهي من كلمات أحمد مالكي، وألحان وتوزيع خالد معز، ميكس وماستر خالد عز، إخراج حسام حامد.

يستعد الفنان محمد محسن اليوم لإحياء حفلاً غنائياً كبيراً في محكي القلعة، وذلك في تمام الساعة 10 مساءً، ومن المقرر أن يقدم خلالها مجموعة من المؤلفات التراثية لفنان الشعب سيد درويش، والشيخ إمام عيسي وغيرهم منها "قوم يا مصرى، أهو ده اللى صار، التحفجية، أنا أتوب عن حبك، والله تستاهل يا قلبى والبحر بيضحك ليه"ويسبقه فريق سبيد أوف هارتس، الذي من المقرر إحياء حفلهم اليوم الخميس في الساعة 8 مساءً، على مسرح محكى القلعة للموسيقى والغناء في دورته الـ 29.