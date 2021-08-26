وزير الري: إزالة 5115 حالة تعد على النيل في 3 أشهر فقط

عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع المهندس علاء خالد رئيس قطاع حماية النيل، لاستعراض موقف إزالة التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه.



وشدد "عبد العاطي" خلال الاجتماع على ضرورة مواصلة حملات إزالة التعديات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات وجهات الدولة المختلفة، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المخالفين إلى النيابة العسكرية، وذلك للحفاظ على نهر النيل وضمان حسن إدارة وتشغيل المنظومة المائية وحماية أملاك الدولة.



وأكد وزير الري أن الوزارة عازمة على التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات لردع كل من تسول له نفسه بالتعدي على نهر النيل، وبما يؤدي لتقليص أعداد المخالفات وتحقيق الهدف المنشود بالوصول الى "نيل بلا تعديات"، موضحًا أن أجهزة الوزارة تعمل علي مدار اليوم وخلال الإجازات الرسمية لمواجهة هذه التعديات، مع جاهزية المعدات اللازمة لإزالة أي تعدي أيًا كان حجمه أو مرتكبه.



وأشار "عبدالعاطي" إلى أن أجهزة الوزارة قامت خلال الفترة من إبريل 2020 وحتى الآن بإحالة ما يزيد عن 7600 قرار إزالة إلى النيابات العسكرية وهو الأمر الذى أدى لحدوث ردع واضح لكل من تسول له نفسه التعدي على المجاري المائية.



وصرح وزير الري أنه قد تم إطلاق الحملة القومية لحماية نهر النيل أوائل 2015 تحت رعاية رئيس الجمهورية وذلك للحد من انتشار التعديات علي مجري النهر مؤكدا أن جهود أجهزة الوزارة بالتعاون مع الأجهزة ذات الصلة وخاصة الأجهزة الأمنية أسفرت عن إزالة 63688 حالة تعدي حتى الآن على جوانب مجرى نهر النيل تمثلت في مباني سكنية وأعمال ردم وتلوث وخلافه.



واستمرارًا لموجات الازالة المنفذة تحت مظلة لجنة إنفاذ القانون، فقد قامت أجهزة الوزارة المختصة "قطاع حماية نهر النيل" خلال الفترة الماضية بشـن موجة الإزالات السابعة عشر بالتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة، والتي أسفرت عن إزالة 5115 حالة تعدي في ثلاثة أشهر فقط تقريبًا.

