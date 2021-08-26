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تعرف على حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة

الخميس 26/أغسطس/2021 - 09:20 ص
بوابة الفجر
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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس طقسا حارا رطبا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائلا للحرارة رطبا على السواحل الشمالية.

وتتوقع الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد. وعن حالة الطقس ليلا فيسود طقس معتدل رطب على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.

وأكدت الأرصاد أن هناك فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر ومناطق سانت كاترين وشلاتين وحلايب على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس: القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 26 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 26 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 27 در

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