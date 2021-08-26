الأهلي يختتم تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة أسوان

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم الخميس استعدادًا لمواجهة نظيره أسوان غدًا الجمعة في ختام مبارياته بالدوري الممتاز.

وكان بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي قد منح لاعبيه راحة من التدريبات الجماعية أمس بعد التعادل في مباراة الجونة 3-3 بالجولة الماضية من الدوري.

وبعد نهاية المران يعلن موسيماني قائمة الفريق الأحمر التي اختارها لمواجهة الغد أمام أسوان.

ويواجه الأهلي نظيره أسوان مساء غدٍ الجمعة على استاد السلام ضمن مباريات الجولة الرابعة والثلاثين وقبل الأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز.

وخسر الأهلي لقب الدوري الممتاز لصالح غريمه ومنافسه الزمالك قبل جولة واحدة من النهاية حيث احتل الفريق الأحمر المركز الثاني برصيد 73 نقطة بفارق 6 نقاط عن الفريق الأبيض.