اليوم.. علي الحجار يحيي حفلاً غنائياً على مسرح الزمالك



يستعد الفنان علي حجار لإحياء حفلاً غنائياً كبيراً اليوم، وذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف، على مسرح الزمالك.





ويقدم علي الحجار خلال الحفل مجموعة من أغانيه القديمة والحديثة بالإضافة إلى العديد من أغاني نجوم الطرب " ومنها ما تمنعوش الصادقين،المال والبنون، بوابة الحلوانى، الزين والزينة، عارفة، بنت وولد، في قلب الليل، وغيرهم".





يذكر أن الفنان على الحجار طرح مؤخراً أغنية "لو عايز" وهي من كلمات الشاعر محمد جلال، وألحان ممدوح صلاح، وتوزيع وميكس أسامة كمال.