Advertisements

اليوم.. علي الحجار يحيي حفلاً غنائياً على مسرح الزمالك

الخميس 26/أغسطس/2021 - 10:28 ص
بوابة الفجر
أروي حمدي
Advertisements
اليوم.. علي الحجار يحيي حفلاً غنائياً على مسرح الزمالك

يستعد الفنان علي حجار لإحياء حفلاً غنائياً كبيراً اليوم، وذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف، على مسرح الزمالك. 


ويقدم علي الحجار خلال الحفل مجموعة من أغانيه القديمة والحديثة بالإضافة إلى العديد من أغاني نجوم الطرب " ومنها ما تمنعوش الصادقين،المال والبنون، بوابة الحلوانى، الزين والزينة، عارفة، بنت وولد، في قلب الليل، وغيرهم".


يذكر أن الفنان على الحجار طرح مؤخراً أغنية "لو عايز" وهي من كلمات الشاعر محمد جلال، وألحان ممدوح صلاح، وتوزيع وميكس أسامة كمال.

أخبار تهمك

موعد وتوقيت قرعة دوري أبطال أوروبا 2021-2022 والقنوات الناقلة

منذ ساعة و نصف

صورة.. تسريب قرعة مجموعات دوري أبطال أوروبا (مجموعة حديدية لبرشلونة وريال مدريد)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. قفزة جديدة في إصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. التفاصيل الكاملة لصفقة انتقال بيرسي تاو إلى الأهلي

منذ ساعتين

مفاجأة مدوية.. موسيماني يطرد مايسترو الأهلي

منذ ساعتين و 5 دقيقة

طبيب يكشف أعراضا جديدة للإصابة بـ كورونا (فيديو)

منذ 39 دقيقة

عاجل.. موسيماني يحسم موقفه النهائي من رحيل الشناوي

منذ حوالي 14 ساعة

قنوات مفتوحة تنقل قرعة دوري أبطال أوروبا 2021-2022

منذ ساعة

عاجل.. تعليق قوي من موسيماني بعد خسارة الدوري

منذ يومين

راح يلحقه عشان تعبان فقطعه حتت.. "الفجر" يحاور جيران قاتل أخيه بإمبابة (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

بينهم كهربا.. موسيماني يحسم مصير نجمي الأهلي

منذ ساعة

لا تراجع.. كومان يصر على طرد نجمي برشلونة

منذ نصف ساعة

قرار صادم من محمود الخطيب ضد موسيماني بعد التعادل مع الجونة

منذ يومين

عاجل.. تطور مثير بشأن انتقال مبابي إلى ريال مدريد

منذ حوالي 12 ساعة

ماكينة أهداف.. الأهلي يقدم عرضاً رسمياً لضم شادي حسين

منذ 39 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من الزمالك على إلغاء الكأس

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
10:25 ص

طبيب يكشف أعراضا جديدة للإصابة بـ كورونا (فيديو)

لا تراجع.. كومان يصر على طرد نجمي برشلونة

10:35 ص

عاجل.. التفاصيل الكاملة لصفقة انتقال بيرسي تاو إلى الأهلي

09:01 ص

قنوات مفتوحة تنقل قرعة دوري أبطال أوروبا 2021-2022

10:00 ص

موعد وتوقيت قرعة دوري أبطال أوروبا 2021-2022 والقنوات الناقلة

09:31 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ومن العنف ما قتل!

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

Advertisements