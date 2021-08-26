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رسميًا.. الرجاء يتعاقد مع لاعب دمنهور

الخميس 26/أغسطس/2021 - 10:32 ص
بوابة الفجر
أحمد تيتو
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واصل نادي الرجاء تدعيم صفوفه استعدادا للموسم الجديد من القسم الثاني بالتعاقد مع عبد الرحمن أسامة الظهير الأيسر لفريق دمنهور لتدعيم صفوف الفريق.

وسبق للفريق المطروحي تدعيم صفوفه بعدد من الصفقات حيث نجح في التعاقد مع كل: أحمد مانجا لاعب منيه سمنود، وإسلام عاشور لاعب مصري السلوم، وحمدي مسلم لاعب الشرقية، وزياد الصاعقة لاعب سبورتنج، والسيد الشربيني لاعب المنصورة، وعبد الله عطيه لاعب مياة البحيرة، ومحمد نصر لاعب البنك الأهلي، وأسامة الجدع لاعب دكرنس، وحسن جميل لاعب ميجاسبورت، وجمال اللبان لاعب ميجا سبورت، ومحمد أحمد لاعب ميجا سبورت، محمد بيبو لاعب كوكاكولا، وهشام سعودي لاعب الشمس، أحمد سعد لاعب سموحه، محمد جمال رحمي لاعب فلسطين الفلسطيني، وعبد الفتاح معدول لاعب فاركو، ومحمد أحمد لاعب سيراميكا، محمد هشام" مامو لاعب الإتحاد السكندري، ومحمود قرني لاعب الجيش، وسيرجي أباكا، ومحمود كابونجا لاعب بني سويف.

يذكر أن الرجاء أنهي الموسم المنقضي في المركز الثامن برصيد 38 نقطه، ويسعي الموسم القادم للعودة للمنافسة علي الصعود للدوري الممتاز.

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