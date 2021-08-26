2.1 مليار جنيه ارباح "موبكو" خلال النصف الأول من 2021

أعلنت شركة مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو، عن القوائم المالية المجمعة عن النصف الأول من العام الجاري، حيث أسفرت النتائج عن ارتفاع أرباح الشركة إلى 2.17 مليار جنيه منذ داية يناير، مقابل 1.18 مليار جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام الماضي.





واوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم أن مبيعات الشركة المجمعة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري قد سجلت 4.18 مليار جنيه بنهاية يونيو، مقابل 3.76 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2020.









وحققت شركة مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو، بصورة مستقلة عن النصف الأول من العام الجاري، صافي ربح بلغ 655.49 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 565.38 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام الماضي.



