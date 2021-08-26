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لا تراجع.. كومان يصر على طرد نجمي برشلونة

الخميس 26/أغسطس/2021 - 10:35 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
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يأمل برشلونة في التخلص من ثنائي الفريق الكتالوني قبل غلق باب الانتقالات الصيفية الجارية في ظل رغبة الهولندي رونالدو كومان المدير الفني للفريق بعدم استمرارهم.

 

وكشفت تقارير صحفية في إسبانيا اليوم الخميس عن رغبة رونالد كومان في التخلص من الثنائي ميراليم بيانيتش وكولادو قبل 5 أيام من غلق سوق الانتقالات.

 

وأفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو" القريبة من برشلونة بأن النادي يعمل على إيجاد وجهة لبيانيتش وكولادو لعدم حاجة كومان إلى خدماتهم في الموسم  الجديد.

 

وأضافت بأن كومان أخبر إدارة ناديه برحيل بيانيتش وكولادو لأنه لن يعتمد عليهم في تشكيل برشلونة.

 

الجدير بالذكر أن برشلونة تعادل في مباراة الجولة الماضية أمام نظيره أتلتيك بيلباو 1-1 في الجولة الثانية من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

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