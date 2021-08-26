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البورصة توقف التداول علي أسهم 6 شركات لتجاوزها النسب المقررة

الخميس 26/أغسطس/2021 - 10:33 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم أنة هذه الشركات هي  : المتحدة للإسكان والتعمير، الشمس للإسكان والتعمير، المصريين للإسكان والتعمير، الكابلات الكهربائية المصرية، المنصورة للدواجن، مصر للفنادق.\


ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 11094 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.73% ليصل إلى مستوى 2492 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.38% ليصل إلى مستوى 13391 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.46% ليصل إلى مستوى 4340 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 2999 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 3991 نقطة.
 

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