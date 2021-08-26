الأمير هاري وميجان ماركل يبحثان الكشف عن العنصري بالعائلة المالكة



ووفق صحيفة ديلي ميل، كان قد كشف الأمير هاري في لقائه مع مقدمة البرامج أوبرا ونفري عن أن عضو ملكي بالأسرة عبر عن قلقه بشأن بشرة آرتشي حين يولد.



وذلك بسبب تخوف الأسرة المالكة ببريطانية اقتران بشرة المولود ببشرة والدته الداكة.



يبحث الأمير المنشق عن الأسرة المالكة ببريطانيا، هاري وزوجته ميجان ماركل الكشف عن اسم عضو الأسرة الملكية الذي تعامل بعنصرية مع مولودها آرتشي.