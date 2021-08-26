مؤشر بورصة مسقط يفقد 0.14 نقطة مع بداية التعاملات

استهلت بورصة مسقط مؤشر تعاملاته اليوم الخميس، علي ارلجع ، حيث إستقر المؤشر الرئيسي عند مستوى 3958.78 نقطة، خاسراً 0.14 نقطة بما لا يمثل نسبة تذكر عن عن مستوياته بنهاية جلسة أمس الأربعاء، وسط تباين أداء المؤشرات القطاعية.





وتراجع مؤشر قطاع الخدمات 0.28% مع تقدم العنقاء للطاقة على المتراجعين بنسبة 2.17 %، وتراجع النهضة للخدمات 1.33 %.





وتراجع مؤشر الصناعة 0.03 %، متأثرًا بتراجع فولتامب للطاقة بنسبة 1.46 %.





وعلى الجانب الآخر انفرد مؤشر القطاع المالي بالارتفاع بنسبة 0.08 بالمائة،مع صدارة سهم بنك نزوى للرابحين في ذلك التوقيت بنسبة 2.06 بالمائة، وارتفع بنك مسقط 0.46 بالمائة.





واقترب حجم التداولات في التعاملات الصباحية لسوق مسقط من 7.16 مليون سهم، بتنفيذ 285 صفقة، بقيمة تداول 991.7 ألف ريال.