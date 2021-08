ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات لفلورنس من موقع تصوير الفيلم الذي ستدور أحداثه بالكامل باللكنة البريطانية الأصلية لفلورينس.



وسيكون المشروع السينمائي الأول للنجمة الشابة بعد فيلم "بلاك ويدو".



ظهرت النجمة الشابة فلورينس باف في موقع تصوير فيلمها الجديد The Wonder in Wicklow في أحد المدن الأيرلندية.