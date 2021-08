الطالع الفلكى الخَمِيس 26/8/2021..لُغَة العُيُون!

*القمر فى الرّبع الثّالث ، القمر فى الحَمَلْ ، ويدخل الثّور فى السّادسة و26 دقيقة صباح غدٍ الجُمعه بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الحُوت ، ويدخل الحَمَلْ فى السّابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج العذراء من 23 أغسطس - 22 سبتمبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الأسد من 16 أغسطس - 16 سبتمبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الطّرْفَة من 24 أغسطس - 5 سبتمبر.





اليوم 20 مِسْرِى قبطى ، 26 آب رُومى ، 18 مُحَرَّم ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: (وعرفت منين إنها موافأة عالجوازة دى؟)- أغمزلها تغمزلى، أدْحَكْلَهَا تِدْحَكْلى ، وحاجات كتير بالشّكل إدَا.(جورج سيدهم من فيلم البحث عن فضيحة-1973)





*القمر فى الحُوت "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.









*(عطارد ينتقل لبرج العذراء - هنديّاً - سِيدِيرَال سِيسْتِمْ)

ينتقل بمشيئة الله تَعَالى عطارد من بُرج الأسد لبرج العذراء فى السّابعة و50 دقيقة صباح اليوم على الطريقة الهنديّة والتى تأخذ المواقع الحقيقيّة للأبراج فى الحُسبَان ، وسوف يظل فيه لينتقل لبُرج الميزان فى الرّابعة و 40 دقيقة فجر 22 سبتمبر ، بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا ؟





هذا تذكير بمراكز الكواكب فى حزام زودياك الأبراج على الطريقة الهنديّة

(الشمس) ----- فى الأسد (تنتقل للعذراء فى 16 سبتمبر)

(عطارد) ----- فى العذراء (ينتقل للميزان فى 22 سبتمبر)

(الزّهرة) ----- فى العذراء (تنتقل للميزان فى 5 سبتمبر)

(القمر) ------ فى الحُوت (بيغيّر مكانه كل 55 ساعة)

(المرّيخ) ----- فى الأسد (ينتقل للعذراء فى 6 سبتمبر)

(زُحل) ------ فى الجدى.(ينتقل للدلو فى 17 يناير 2023)

(المُشترى)--- فى الدّلو.(ينتقل للحُوت فى 13 أبريل 2022)





عطارد يحكم بُرجيْن (الجوزاء ، العذراء) برج ضعفه الحوت وبرج قوّته العذراء ،على ذلك فقد حل عطارد سيّداً فى بيته والذى أيضاً هو بيت قوّته وارتفاعه ، خلال مُدّة إقامة عطارد فى العذراء فقدراتك الكلاميّة والتواصليّة بمشيئة الله تَعَالى تكون فى ذروتها ، أنت مُستعد للمقابلات الوظيفيّة الجديدة ،المُفاوضات التجاريّة ،تكوين صداقات ومعارف جديدة وترميم القديمة وإصلاح المُتضرّرة ،صِلَة الرّحم بكافّة صورها وأشكالها، وقت مناسب لإطلاق مُنتج تجارى فى الأسواق مدعوماً بالحملات الإعلانيّة ،الخلافات القانونيّة قابلة للتسوية خارج قاعات المحاكم باستعمالك للكلمة الزّين ، إقناع زوج غاضب بإرجاع زوجة عنيدة لعصمته بعد حدوث أبغض الحلال سهل مُيسّر على شخص من أهل الخير يستمتع بطاقة عطارد المُرتفعة،إنخراطك فى كورس تعليمى أو مهنى فأنت موعود بامتصاص سريع للمعلومات للتتوقّع لنفسك درجة إمتياز ،هذه الفترة أيضاً مُناسبة لمن يرغبون فى إستعمال وصفات العلاجات العُشبيّة من الطب البديل بعد إستشارة ذوى الخبرة.









عندما تتحدّث بما لايليق أمام الضيوف فى منزلك تقوم والدتك بالتحديق فى عينك لتفهم بلغة الإشارة أن تغيّر من حديثك أو تسكت ، الإحتياط واجب تجاه الترجمة الخاطئة للغة العيون فملامح خشنة لا تعنى بالضرورة شخصاً غليظاً بل رُبّما طيبة مخلوطة بالجديّة فى العمل ، وملامح بريئة لاتعنى بالضرورة سذاجة بل رُبّما نصاحة مخفيّة ، قراءتك/عطارد لحركة عصبيّة لا إرادية من مديرك قد تُسعفك بمعرفة نواياه شرط تمييزك بين إبتسامة صفراء وأخرى بريئة ، فغمزة عين غيرمقصودة من آنسة لطيفة لا تعنى بالضرورة أنها وقعت فى شباك هَوَاك ، لذا وَجَب الحَذَر من مصير جُورج سيدهم من فيلم البحث عن فضيحة (راجع مقال قراءة الوجوه 19/9/2018).





*إخترت لك من قَنَاة يُوتُيوب

باقة من أغانى مولود برج العذراء مايكل جاكسون وأغانيه هادفة ينصحك فيها بالعناية بالبيئة وأن تبدأ بإصلاح نفسك إن أردت جعل الأرض مكاناً أفضل للحياة

1-Michael Jackson - Heal the World (por un mundo mejor)

2-Michahel Jackson - Eart Song

3-Michael Jackson - Man In The Mirror (Official Video

4-Michael Jackson Black Or White Complete Versio









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: نشاط وحيويّة وزَخَم مُرتفع من الطاقة عليك توظيفه لكسب قروش زيادة فى عملك ، ولأداء واجباتك الزوجيّة إن كنت متزوّجاً.





برج الثور: إفحص التفاصيل الصغيرة بعناية حتى لاتسمع العبارة الشهيرة القانون لايحمى المغفلين،أو تَخَلّ فوراً عن المُستند الملعون ولاعيب فى ذلك.





برج الجوزاء: إبحث عمّا يُميز بصمتك عن بصمات الآخرين وأبدأ فى تسويقها بدلاً عن البكاء على اللبن المسكوب والفرص الضائعة ، كلٌ مِنّا عنده شيئٌ ما.





برج السّرطان: مكوثك فى منزلك والإستمتاع بالمُتَع الحلال أفضل لك من جلسة المقاهى التى لا تخلو من غيبة أو نميمة، الوحدة خيرٌ من جليس السّوء.





برج الأسد: رُبّما كنت محظوظاً لتعثر على وظيفة إضافية ، مكسب مالى أو علاوة ، لاتنس إطعام جائع إن شعرت بالشبع.





برج العذراء: وقت مُناسب لإرجاع مطلقتك لعصمتك أو إسترضاء خطيبتك ، فرصة ربح أفلتت منك بسبب كسلك قد تُتاح لك من جديد ، إسْعَ ياعَبْد.





برج الميزان: إن كان إحساسك الداخلى بشأن شخص أو موضوع مقلقاً لك فعليك البحث عن سبب شكوكك دون لفت الإنتباه ،لايوجد دخان بدون نار.





برج العقرب: ضع الحدود والمسافات بينك وبين المُتطفّلين ، وبالتوازى تقوية العلاقات والصداقات القديمة وتلك التى تعرضت لشروخ الزّمن.





برج القوس: التفاصيل الصغيرة الماكرة قد تتعاظم لتكون فى ضخامة الأهرامات عند نشوب النّزاع المُتوقّع، قم بفحص تفاصيل الإتفاقات المكتوبة بصبر مُمِلّ.





برج الجدى: تنظيم أدراجك القديمة و ألبومات صورك الفوتغرافيّة، مهاتفة صديق الجامعة،مشاهدة فيلم كوميدى تعشقه كلها أنشطة كافية لتجديد حيويّتك.





برج الدّلو: أنت إنسان بما يكفى لترتكب الأخطاء، ومُتواضع بما يكفى لتعتذر عنها، ولا تجد عيباً فى تطبيق هذا المبدأ مع أفراد أسرتك، أو والديْك.





برج الحوت: إستعمالك لمهارة تقسيم الوقت يعنى إنهاء أكثر من عمل، على الأقل تأكد من إنهاء جزء من تلك الأعمال بصورة نهائيّة ، مالا يُدرك كله لا يُترك كله.