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مجلس إدارة "القاهرة للاستثمار" يقر توزيعات أرباح على المساهمين بـ 100 مليون جنيه
الخميس 26/أغسطس/2021 - 10:40 ص
نيفين سمير
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أعلنت شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، عن موافقة مجلس إدارتها علي مشروع توزيع الأرباح من رصيد الأرباح المرحلة عن العام المالي المنتهي في 31 أغسطس 2020، والثابتة بالمركز المالي للشركة الصادر في 31 مايو 2021 ، حيث تقرر توزيع 100 مليون جنيه نقداً على المساهمين تصرف بواقع 0.17 للسهم الواحد.
وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم أن مجلس الإدارة قد وافق أيضاً على دعوة الجمعية العامة العادية لشركة للنظر في إحراء توزيعات الأرباح، يوم 21 سبتمبر 2021.
وحققت شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، صافي ربح بلغ 458.2 مليون جنيه منذ بداية سبتمبر 2020 وحتى نهاية مايو 2021، مقابل 330.9 مليون جنيه أرباح خلال نفس الفترة من عامها المالي الماضي.
وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 1.27 مليار جنيه، مقابل 991.8 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عامها المالي الماضي.
وبشأن القوائم المالية المستقلة، ارتفع صافي ربح الشركة خلال التسعة أشهر الأولى العام المالي الجاري لتسجل 238.8 مليون جنيه، مقابل 180.68 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عامها المالي السابق
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