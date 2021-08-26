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في طريقه إلى البريميرليج.. تطور جديد في مستقبل كريستيانو رونالدو

الخميس 26/أغسطس/2021 - 10:43 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
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يرغب البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي في العودة إلى الدوري الإنجليزي مرة أخرى وفقًا لما ذكرته تقارير صحفية في إنجلترا اليوم الخميس.

 

وأشارت تقارير صحفية في إنجلترا اليوم الخميس بأن اللاعب البرتغالي يرغب في الانتقال إلى نادي مانشستر سيتي قبل غلق باب الانتقالات الصيفية الحالي.

 

وأضافت التقارير بأن خورخي مينديز وكيل اللاعب البرتغالي يتطلع لإنهاء هذا الأمر وتحقيق ذلك رغم الأيام القليلة المتبقية قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية.

 

وأفادت التقارير بأن إتمام صفقة انتقال كريتسيانو رونالدو إلى مانشستر سيتي في الصيف الحالي ربما يكون صعبًا لكنه ليس مستحيلًا.

 

 

وأكدت التقارير بأن نادي مانشستر سيتي يرغب في التعاقد مع كريستيانو رونالدو لكنهم لا يريدون أي مقابل مادي نظير انتقال اللاعب للنادي الإنجليزي.

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