عاجل..نيفين جامع: 500 مليون جنيه لتصنيع السيارات محليًا

كشفت نيفين جامع وزيرة التجارة ، اليوم الخميس، أن برنامج دعم الصادرات الجديد الذي تم إقراره من رئيس الوزراء مع بداية العام المالي الجديد يشمل على تخصيص مساندة تصديرية بقيمة 500 مليون جنيه لشركات صناعة السيارات لمساعدتها في ضخ استثمارات جديدة و توطين تلك الصناعة محليا، والتوسع في تصدير السيارات ومكونتها للخارج، مستفيدة من الاتفاقيات التجارية التى وقعتها مصر مع العديد من الدول.

جنرال موتورز ومشروعتها في مصر :

حاء هذا على هامش لقاء نيفين جامع وزير التجارة والصناعة ، مع لؤي الشرفا الرئيس التنفيذي لشركة جنرال موتورز العالمية لمنطقة افريقيا والشرق الاوسط والوفد المرافق له، لاستعرض اللقاء مشروعات الشركة الحالية والمستقبلية بالسوق المصري وخطط وتوجهات الشركة نحو توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر خلال المرحلة المقبلة.

وقالت الوزيرة، إن الحكومة المصرية حريصة على التواصل المستمر من المستثمرين لوضع الروئ المشتركة لتنمية وتطوير القطاع الصناعي وايجاد حلول جذرية وعاجلة لكافة التحديات التي تواجههم، موكدةً سعي الوزارة واجهزتها لتهيئة بيئة مناسبة للاستثمار ووضع السياسات واللوائح المنظمة للقطاع الصناعي وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية للصناعة المصرية.

الاتجاه للسيارة الكهربائية :

واشارت جامع الى التوجه الحالي للدولة المصرية نحو الاعتماد على الطاقة النظيفة فى المركبات بهدف الحفاظ على البيئة ومواكبة التطورات العالمية في هذا الصدد، مشيرةً الى انه يجرى حالياً تنفيذ مبادرة شاملة لاحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بالاضافة الى تهيئة البنية التحتية اللازمة لتسيير السيارات الكهربائية في مصر ، فضلاً عن جذب المزيد من الشركات العالمية لانتاج وتوطين صناعة السيارات الكهربائية في السوق المصري

ومن جانبه اوضح لؤي الشرفا الرئيس التنفيذي لشركة جنرال موتورز العالمية لمنطقة افريقيا والشرق الاوسط ان حرص الشركة على الانتاج والتوسع بالسوق المصري يعكس البعد الاستراتيجي التجاري والصناعي للدولة المصرية بمنطقة الشرق الاوسط وقارة افريقيا، مشيراً الى ان الشركة تسعى حالياً لتطوير مصنعها بالسوق المصري بما يتوافق مع توجهات الحكومة المصرية والتوجهات العالمية المتعلقة بصناعة السيارات

تغيرات في صناعة السيارات خلال 5 سنوات :

واضاف ان مصنع الشركة في مصر ينتج سيارات متوافقة مع متطلبات المستهلك المصري، كما يضم كوادر مؤهلة من الشباب وعلى أعلى درجة من الكفاءة العلمية والمهنية ، مشيراً الى ان قطاع صناعة السيارات سيشهد خلال السنوات الـ5 المقبلة تغيرات جذرية نظراً للمتغيرات الصناعية والبيئية العالمية الحالية والتوجهات الخاصة بالاعتماد على السيارات الكهربائية

ولفت الى ان الشركة تقدر التوجه الايجابي للدولة المصرية نحو تطوير وتوطين صناعة السيارات في مصر وذلك للاستفادة من حجم السوق المصري الكبير والذي يتجاوز الـ 100 مليون مستهلك، مشيراً الى ان رؤية شركة جنرال موتورز العالمية تستهدف المساهمة في خفض معدلات التلوث والازدحام وحوادث السيارات بالعالم وهو الامر الذي يعكسه توجه الشركة نحو التوسع في صناعة السيارات الكهربائية.

واشاد الشرفا بالبرنامج الجديد لمساندة صادرات قطاع السيارات والذي اقرته الحكومة المصرية مؤخراً، لافتاً الى ان هذا البرنامج يعزز من توجهات الشركة نحو نفاذ منتجاتها من السيارات الى عدد كبير من الاسواق الجديدة.