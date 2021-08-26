"سحب ركامية".. تفاصيل حالة الطقس في الإمارات اليوم

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الخميس

الموافق 26-8-2021 في الإمارات؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.





حالة الطقس في الامارات

الطقس: رطب على السواحل صباحاً – صحو إلى غائم جزئياً ومغبر أحياناً نهاراً - تظهر السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر على الجبال.





الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، مثيرة للغبار نهاراً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم س.



