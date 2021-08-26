Advertisements

رياح مثيرة للأتربة وارتفاع الحرارة.. حالة الطقس في الكويت اليوم

الخميس 26/أغسطس/2021 - 10:51 ص
بوابة الفجر
Advertisements
حرصا من بوابة "الفجر" الإلكترونية تقدم لكم خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الخميس الموافق 26-8-2021 في الكويت؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.

حالة الطقس في  الكويت

نهارًا: شديد الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 - 45 كم ساعة مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة .

ليلًا: مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 - 40 كم ساعة .

درجة الحرارة العظمى: 50 °ﻡ

أخبار تهمك

ماكينة أهداف.. الأهلي يقدم عرضاً رسمياً لضم شادي حسين

منذ 39 دقيقة

بينهم كهربا.. موسيماني يحسم مصير نجمي الأهلي

منذ ساعة

عاجل.. قفزة جديدة في إصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجأة مدوية.. موسيماني يطرد مايسترو الأهلي

منذ ساعتين و 5 دقيقة

موعد وتوقيت قرعة دوري أبطال أوروبا 2021-2022 والقنوات الناقلة

منذ ساعة و نصف

راح يلحقه عشان تعبان فقطعه حتت.. "الفجر" يحاور جيران قاتل أخيه بإمبابة (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

صورة.. تسريب قرعة مجموعات دوري أبطال أوروبا (مجموعة حديدية لبرشلونة وريال مدريد)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. تعليق قوي من موسيماني بعد خسارة الدوري

منذ يومين

عاجل.. موسيماني يحسم موقفه النهائي من رحيل الشناوي

منذ حوالي 14 ساعة

قنوات مفتوحة تنقل قرعة دوري أبطال أوروبا 2021-2022

منذ ساعة

لا تراجع.. كومان يصر على طرد نجمي برشلونة

منذ نصف ساعة

قرار صادم من محمود الخطيب ضد موسيماني بعد التعادل مع الجونة

منذ يومين

عاجل.. التفاصيل الكاملة لصفقة انتقال بيرسي تاو إلى الأهلي

منذ ساعتين

عاجل.. أول تعليق من الزمالك على إلغاء الكأس

منذ يوم

عاجل.. تطور مثير بشأن انتقال مبابي إلى ريال مدريد

منذ حوالي 12 ساعة

طبيب يكشف أعراضا جديدة للإصابة بـ كورونا (فيديو)

منذ 39 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
10:25 ص

طبيب يكشف أعراضا جديدة للإصابة بـ كورونا (فيديو)

لا تراجع.. كومان يصر على طرد نجمي برشلونة

10:35 ص

عاجل.. التفاصيل الكاملة لصفقة انتقال بيرسي تاو إلى الأهلي

09:01 ص

قنوات مفتوحة تنقل قرعة دوري أبطال أوروبا 2021-2022

10:00 ص

موعد وتوقيت قرعة دوري أبطال أوروبا 2021-2022 والقنوات الناقلة

09:31 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ومن العنف ما قتل!

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

Advertisements