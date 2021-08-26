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حقيقة عرضى النصر والهلال لضم محمد الشناوي

الخميس 26/أغسطس/2021 - 12:01 م
بوابة الفجر
محمود دياب
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كشف حازم الحديدي وكيل أعمال محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عرضي النصر والهلال السعودي، لضم الحارس، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وقال حازم الحديدي: علمت بشأن تلقي محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من وسائل الإعلام المختلفة فقط.

مؤكدا: السبب الحقيقي من غياب محمد الشناوي، عن مواجهة نادي الجونة الأخيرة، يعود لارتفاع في درجة حرارته، فقط لا غير.

نافيا: كل ما تم تداوله في وسائل الإعلام المختلفة خلال الساعات الماضية، أن استعباد محمد الشناوي جاء بسبب انشغاله بالعروض المقدمة إليه في الوقت الحالي الرحيل عن النادي الأهلي.

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