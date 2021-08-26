حقيقة عرضى النصر والهلال لضم محمد الشناوي

كشف حازم الحديدي وكيل أعمال محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عرضي النصر والهلال السعودي، لضم الحارس، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وقال حازم الحديدي: علمت بشأن تلقي محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من وسائل الإعلام المختلفة فقط.

مؤكدا: السبب الحقيقي من غياب محمد الشناوي، عن مواجهة نادي الجونة الأخيرة، يعود لارتفاع في درجة حرارته، فقط لا غير.

نافيا: كل ما تم تداوله في وسائل الإعلام المختلفة خلال الساعات الماضية، أن استعباد محمد الشناوي جاء بسبب انشغاله بالعروض المقدمة إليه في الوقت الحالي الرحيل عن النادي الأهلي.