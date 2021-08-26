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ليس الريال أو باريس.. فريق وحيد يخطط لضم رونالدو هذا الصيف

الخميس 26/أغسطس/2021 - 12:02 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن مانشستر سيتي هو النادي الوحيد الذي يتفاوض للتعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، هذا الصيف.

 

وبحسب شبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، فإنه على الرغم من أن باريس سان جيرمان قد يبيع كيليان مبابي لريال مدريد هذا الصيف، إلا أنه لا يهتم بضم كريستيانو رونالدو.

 

وتابعت الشبكة، أن مانشستر سيتي هو النادي الوحيد الذي يجري محادثات مع خورخي مينديز وكيل اللاعب.

 

وأشارت الشبكة، أن المفاوضات بين مينديز وإدارة مانشستر سيتي جارية بالفعل، لكن قرب انتهاء فترة الانتقالات، يجعل الأمور صعبة نسبيًا.

 

وكانت هناك بعض التقارير التي أشارت إلى، أن رونالدو تحدث مع مواطنيه برناردو سيلفا وروبن دياز وجواو كانسيلو، لاعبي مانشستر سيتي، من أجل التعرف على الأجواء في ملعب الاتحاد.

 

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