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مشرف تطوير طريق الكباش يكشف موعد الافتتاح (فيديو)

الخميس 26/أغسطس/2021 - 11:34 ص
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور مصطفى الصغير، مدير معابد الكرنك والمشرف العام على مشروع تطوير طريق الكباش، أن طريق الكباش يمتد من معبد الكرنك حتى معبد الأقصر، بطول 2700 متر.

وأوضح "الصغير"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية المصرية، اليوم الخميس، أنه من المقرر افتتاح طريق الكباش بعد الانتهاء من أعمال التطوير وذلك خلال الربع الأخير من العام الجاري.

وأضاف مدير معابد الكرنك والمشرف العام على مشروع تطوير طريق الكباش، "اكتشفنا مصنعين للنبيذ من أيام الفراعنة، ومناطق صناعية توضح النشاط الثقافي والاجتماعي الخاص بسكان طيبة وصولًا للعصر اليوناني والروماني".

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