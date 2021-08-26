مستشفيات جامعة المنوفية تعلن تفاصيل حادث أبطال لعبة كرة السرعة بدسوق

تقدم الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية وإدارة مستشفيات جامعة المنوفية وجميع العاملين بها بخالص الدعوات بالشفاء العاجل لجميع المصابين بحادث أبطال لعبة كرة السرعة بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، وأن يربط الله سبحانه وتعالي الصبر والعزيمة على قلوب ذويهم.





أوضحت أنه في فجر يوم الأحد الموافق ٢٢ الجاري وقع حادث تصادم على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بنطاق قرية مصطاى مركز قويسنا محافظة المنوفية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بركة السع المركزى وعمل الإسعافات الأولية لهم وتم تحويل الحالات التى تحتاج إلى جراحات متقدمة وتدخل طبي ذات مهارة إلى مستشفيات جامعة المنوفية وعددهم خمسة حالات مرضية (٤ فتيات من أبطال لعبة كرة السرعة بالإضافة إلى أحد المشرفين عليهم).





وتم دخول أول حالة إلى طوارئ مستشفيات جامعة المنوفية في تمام الساعة السادسة والنصف صباحًا، وتوالى دخول الحالات تباعًا حتى السابعة صباحًا.





وكما تم عمل الفحوصات الطبية الكاملة لهم من (تحاليل - سونار على البطن والحوض– أشعة عادية على الصدر والبطن والحوض – أشعة مقطعية على المخ وعظام الجمجمة – أشعة عادية على الفقرات – دوبلكس على شرايين الطرفيين السفليين والطرف العلوي الأيسر – أشعة عادية على العظام بمختلف أنحاء الجسم حسب إصابة كل حالة).





وبمناظرة الحالات وتشخيصها للوصول للإجراء الطبي الذى تم إتخاذه مع كل حالة بواسطة فريق متكامل من أساتذة وإستشاريين بكلية الطب ومستشفيات جامعة المنوفية في تخصصات (الجراحة العامة – جراحة الأوعية الدموية – جراحة التجميل – جراحة المخ والأعصاب – جراحة العظام – جراحة القلب والصدر – جراحة الأنف والأذن والحنجرة – التخدير- وحدة الطوارئ والحالات الحرجة) تبين وجود إصابات مختلفة عبارة عن جرج هرسي متهتك بالطرف العلوي لجميع الحالات وتبين أن الأطراف حالتها سيئة ومنها ما كان شبه مبتور فعليا. وتنوعت باقي الإصابات ما بين كسر منخسف بعظام الجمجمة وجرح هرسي وتهتك وفقد بفروة الرأس، وتجمع دموى ضئيل بالبطن، وأيضًا جرح متهتك بالأذن اليسري وكسر بعظم الفخذ الأيسر.





وبعد قرار اللجنة الطبية من الأساتذة والاستشاريين بعد مناظرة الحالات إكلينيكيًا والإطلاع على كل الفحصوات الطبية التى تم إجراؤاها في تمام الساعة الثامنة صباحًا تم شرح الحالة الطبية لأهل كل مريضة على حدة والإجراء الطبي الذي سيتم إتخاذه حيال الإصابات المتعددة لكل حالة، ووفقًا لقانون المهن الطبية يستوجب توقيع أقارب المريض من الدرجة الأولي على موافقة طبية بعد شرح حالة المريض وخطورة ومضاعفات العملية الجراحية كما هو متبع في كافة المنشآت الطبية.





منذ وقوع الحادث وكان هناك متابعة على مدار الساعة من كافة أجهزة الدولة ممثلة في الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، والدكتور محمود قورة عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور محمد الصاوي حبيب المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة المنوفية، بالإضافة إلى بعض من نواب مجلس الشيوخ والنواب بمحافظتى المنوفية وكفر الشيخ، وحضروا إلى مستشفيات جامعة المنوفية وألتقوا أهالي المرضي وطمأنتهم أن جميع مؤسسات الدولة بجوارهم في مصابهم الأليم حتى استقر رأي الأهل والموافقة على إجراء العمليات الجراحية.





وفور موافقة أهل المرضى على إجراء العمليات الجراحية المقررة بواسطة فريق طبي متكامل من أساتذة واستشاررين تم البدء الفوري في إجراء العليات الجراحية في تمام الساعة العاشرة والربع صباحًا في عدد (٤) غرف عمليات تعمل جميعها في وقت واحد، كل غرفة بها أستاذ واستشاري وأخصائيين في تخصصات (الجراحة العامة – جراحة الأوعية الدموية – جراحة التجميل – جراحة المخ والأعصاب – جراحة العظام – التخدير) بمساعدة فريق التمريض بعمليات الجراحة العامة.





وكما تم توفير عدد (٤) أسرة في الرعاية المركزة بالدور الثالث بمستشفي الطوارئ للمرضي فور خروجهم من غرف العمليات.





وأصدر الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية تعليماته بتحمل مستشفيات جامعة المنوفية كافة تكاليف علاج مصابي الحادث وتم تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية اللازمة من جامعة المنوفية، كما أمر سيادته بتوفير غرف لإقامة أهل المرضي بفندق جامعة المنوفية حتى يكونوا بجوار بناتهم، كما تم فتح إستراحتين بقسم الجراحة العامة على مدار الساعة لتواجد أهالي المرضي بها والإطمئنان على بناتهم من آن لآخر.





ويحرص رئيس الجامعة وفريق إدارة المستشفيات الجامعية بالمتابعة والمرور اليومي على الحالات، وتم تكليف إدارة العلاقات العامة بالمستشفيات الجامعية بالتواجد على مدار الـ ٢٤ ساعة بجوار أهل المرضي وتقديم الدعم اللازم لهم وتذليل كافة العقبات التى قد تواجههم.





وفيما يخص حالة المشرف على فريق كرة السرعة بعد إجراء الفحوصات الطبية له تبين وجود جروح سطحية طفيفة تم التعامل السريع معها وخرج من طوارئ المستشفيات الجامعية في نفس اليوم، والحالة الصحية العامة مستقرة ومطمئنة.



