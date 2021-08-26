Advertisements

مد صرف وقبول أوراق الشهادات المعادلة الأجنبية حتى هذا الموعد

الخميس 26/أغسطس/2021 - 11:37 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements
كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مد صرف وقبول أوراق الطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات المعادلة الأجنبية المتقدمين لمكتب التنسيق هذا العام إلى يوم الأربعاء الموافق 15 سبتمبر المقبل، نظرًا لتأخر بعض نتائج الشهادات الأجنبية، وذلك حرصًا على مستقبل أبنائنا الطلاب.

وكان كشف السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم الخميس، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 117 ألف طالبًا وطالبة للعام الجامعي 20212022.

وأكد السيد عطا، على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا إمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء اليوم الخميس.

وأوضح د. عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة أنه تم فتح معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية؛ لمساعدة الطلاب في عملية التنسيق الإلكتروني من التاسعة صباحًا طوال فترة التنسيق.

إجراءات احترازية مشددة بمكاتب التنسيق

ويؤكد المتحدث الرسمى بأنه على الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبي (الكمامة)، حيث إنه لن يسمح لأى طالب بالدخول لمعامل الحاسب الآلي بالجامعات دون ارتدائها واتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.

مناشدة عاجلة من مكاتب التنسيق لطلاب الثانوية العامة

وعلى الطلاب سرعة الانتهاء من تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق، نظرًا لأن الموقع سوف يغلق في تمام السابعة من مساء اليوم الخميس الموافق 26 أغسطس الجاري، إيذانًا بانتهاء المرحلة الأولى للتنسيق.

الكلمات المفتاحية

تنسيق الثانويه العامه الشهادات المعادلة الجامعات المصرية الثانويه العامة الاعلى للجامعات

أخبار تهمك

عاجل.. تطور مثير بشأن انتقال مبابي إلى ريال مدريد

منذ حوالي 14 ساعة

قنوات مفتوحة تنقل قرعة دوري أبطال أوروبا 2021-2022

منذ ساعتين و 34 دقيقة

قرار صادم من محمود الخطيب ضد موسيماني بعد التعادل مع الجونة

منذ يومين

لا تراجع.. كومان يصر على طرد نجمي برشلونة

منذ ساعتين

عاجل.. التفاصيل الكاملة لصفقة انتقال بيرسي تاو إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول تعليق من الزمالك على إلغاء الكأس

منذ يومين

صورة.. تسريب قرعة مجموعات دوري أبطال أوروبا (مجموعة حديدية لبرشلونة وريال مدريد)

منذ حوالي 12 ساعة

خاص.. تفاصيل صفقة انتقال ميكيسوني إلى الأهلي

منذ ساعة و نصف

ماكينة أهداف.. الأهلي يقدم عرضاً رسمياً لضم شادي حسين

منذ ساعتين و 8 دقيقة

موعد وتوقيت قرعة دوري أبطال أوروبا 2021-2022 والقنوات الناقلة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تعليق قوي من موسيماني بعد خسارة الدوري

منذ يومين

عاجل.. موسيماني يحسم موقفه النهائي من رحيل الشناوي

منذ حوالي 15 ساعة

بينهم كهربا.. موسيماني يحسم مصير نجمي الأهلي

منذ ساعتين و 34 دقيقة

طبيب يكشف أعراضا جديدة للإصابة بـ كورونا (فيديو)

منذ ساعتين و 9 دقيقة

راح يلحقه عشان تعبان فقطعه حتت.. "الفجر" يحاور جيران قاتل أخيه بإمبابة (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأة مدوية.. موسيماني يطرد مايسترو الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

في ثاني يوم للتنسيق.. 85 ألف طالب سجلوا بالمرحلة الأولى

بيان عاجل من وزارة التعليم العالي بشأن تنسيق المرحلة الثانية

غدا.. آخر أيام تسجيل رغبات الالتحاق بالجامعات

السبت.. بدء صرف وقبول أوراق الطلاب الحاصلين على الشهادات العربية والأجنبية

التعليم العالي: 11 ألف طالب يسجلون في تنسيق المرحلة الأولى حتى الآن

التعليم العالي: 55 ألف طالب يسجلون في تنسيق المرحلة الأولى حتى الآن

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
09:01 ص

عاجل.. التفاصيل الكاملة لصفقة انتقال بيرسي تاو إلى الأهلي

لا تراجع.. كومان يصر على طرد نجمي برشلونة

10:35 ص

طبيب يكشف أعراضا جديدة للإصابة بـ كورونا (فيديو)

10:25 ص

قنوات مفتوحة تنقل قرعة دوري أبطال أوروبا 2021-2022

10:00 ص

مفاجأة مدوية.. موسيماني يطرد مايسترو الأهلي

08:59 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ومن العنف ما قتل!

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

Advertisements