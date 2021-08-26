محافظ المنيا: تنفيذ 333 مشروعا في قطاعي مياه الشرب والصرف





قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إنه يجري حاليا العمل في تنفيذ 333 مشروعا في قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، والتي اطلقها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ويتم تنفيذها بنطاق 5 مراكز مستهدفة، وتشمل 18 قطاع خدمي بإجمالي تكلفة 23 مليارا و305 ملايين جنيه.







جاء ذلك، خلال الاجتماع الدوري الذي يعقده المحافظ أسبوعيا، لدراسة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بالمبادرة الرئاسية، بحضور، عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء المراكز المستهدفة، وعدد من وكلاء الوزارات، وممثلي جهاز التعمير، ومديري الهيئات والشركات التنفيذية، وشباب البرنامج الرئاسي، ومؤسسة حياة كريمة.







وأضاف المحافظ، أن مشروعات الصرف الصحي الجاري تنفيذها تشمل إنشاء محطات معالجة وكذلك محطات رفع وشبكات، حيث سيتم تنفيذ 194 مشروع بإجمالي تكلفة 12 مليار و672 مليون جنيه، كما تضم مشروعات مياه الشرب، أعمال مد وتدعيم وتوصيل خطوط المياه للمواطنين بإجمالي تكلفة مليار و419 مليون جنيه، بالإضافة الي انه يتم توصيل باقي المرافق والخدمات تباعًا وفقا للخطة الزمنية المحددة للانتهاء الاعمال.







ناقش المحافظ، نسب التنفيذ ومعدلات الأداء لعدد من المشروعات بالمراكز المدرجة في القطاعات المختلفة،مشيرًا إلى انه يتابع بصفة دورية ومستمرة معدلات تنفيذ المشروعات ميدانيا من خلال عدد من الجولات التفقدية للمشروعات الجاري تنفيذها، مؤكدا أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، تعد من أهم المشروعات التنموية الكبرى، التي تنفذها الدولة مما يضعنا أمام مسؤولية كبري، لتحقيق رضا المواطن ونعمل علي بذل قصاري جهدنا لتنفيذ أعمال المبادرة، وفقا للمعايير القياسية، وبكفاءة وجودة عالية.







ووجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية وكافة الأجهزة التنفيذية، بنطاق المراكز التي يتم تنفيذها بها أعمال التطوير، بالمتابعة الميدانية الدورية لمعدلات تنفيذ المشروعات، والعمل علي تذليل العقبات وسرعة إنجاز الاعمال، بالإضافة لمشاركة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في متابعة تنفيذ الأعمال.



