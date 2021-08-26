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برلمانية تحذر من موجة كورونا الرابعة: كسرنا الـ200 إصابة

الخميس 26/أغسطس/2021 - 11:40 ص
بوابة الفجر
الفيوم: ريهام على
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قالت النائبة ميرفت عبد العظيم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، عن محافظة الفيوم إننا بسرعة شديدة كسرنا حاجز الـ٢٠٠ إصابة بفيروس كورونا، وتضاعف العدد خلال يومين، مؤكدة أن هذا القفز السريع ينبئ بأن الأيام القادمة، لن تكون هينة على المتراخين والمستهترين، قائلة قد تحميك كمامة بلا ثمن من دفع الثمن حياتك أو صحتك للأبد، وقطعا سيحميك لقاح مجاني من حسرة قد تصيبك وندم لن تسامح نفسك بعده أبدًا التزموا أو استعدوا للأسوأ.

وشددت عضو صحة النواب على ضرورة التزام المواطنين بتطبيق الإجراءات الاحترازية، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، والالتزام بارتداء الماسك الطبي فى الأماكن العامة، وكذا أماكن العمل، معقبة:"كورونا موجودة بمعدلات كبيرة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية تمثل أهمية كبرى من الوقاية.


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