Advertisements

الجريدة الرسمية تنشر قرارا جديدا من الرئيس السيسي

الخميس 26/أغسطس/2021 - 11:40 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 88 لسنة 2016 بالموافقة على الخطابات المتبادلة الموقعة في القاهرة بتاريخ 14 ديسمبر 2015 بين حكومتي جمهورية مصر العربية واليابان بشأن تقديم حكومة اليابان للحكومة المصرية منحة للمساهمة في تنفيذ مشروع إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصي التابع لجامعة القاهرة.

وتبلغ قيمة المنحة مليار و560 مليون ين ياباني لشراء المنتجات والخدمات اللازمة لتنفيذ المشروع.

ونشر القرار بالجريدة الرسمية بالعدد الصادر اليوم الخميس

أخبار تهمك

موعد وتوقيت قرعة دوري أبطال أوروبا 2021-2022 والقنوات الناقلة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تطور مثير بشأن انتقال مبابي إلى ريال مدريد

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة مدوية.. موسيماني يطرد مايسترو الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. موسيماني يحسم موقفه النهائي من رحيل الشناوي

منذ حوالي 15 ساعة

راح يلحقه عشان تعبان فقطعه حتت.. "الفجر" يحاور جيران قاتل أخيه بإمبابة (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

بينهم كهربا.. موسيماني يحسم مصير نجمي الأهلي

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عاجل.. التفاصيل الكاملة لصفقة انتقال بيرسي تاو إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

خاص.. تفاصيل صفقة انتقال ميكيسوني إلى الأهلي

منذ ساعة و نصف

ماكينة أهداف.. الأهلي يقدم عرضاً رسمياً لضم شادي حسين

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل.. تعليق قوي من موسيماني بعد خسارة الدوري

منذ يومين

عاجل.. أول تعليق من الزمالك على إلغاء الكأس

منذ يومين

طبيب يكشف أعراضا جديدة للإصابة بـ كورونا (فيديو)

منذ ساعتين و 12 دقيقة

قرار صادم من محمود الخطيب ضد موسيماني بعد التعادل مع الجونة

منذ يومين

صورة.. تسريب قرعة مجموعات دوري أبطال أوروبا (مجموعة حديدية لبرشلونة وريال مدريد)

منذ حوالي 12 ساعة

قنوات مفتوحة تنقل قرعة دوري أبطال أوروبا 2021-2022

منذ ساعتين و 37 دقيقة

لا تراجع.. كومان يصر على طرد نجمي برشلونة

منذ ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
09:01 ص

عاجل.. التفاصيل الكاملة لصفقة انتقال بيرسي تاو إلى الأهلي

لا تراجع.. كومان يصر على طرد نجمي برشلونة

10:35 ص

طبيب يكشف أعراضا جديدة للإصابة بـ كورونا (فيديو)

10:25 ص

مفاجأة مدوية.. موسيماني يطرد مايسترو الأهلي

08:59 ص

قنوات مفتوحة تنقل قرعة دوري أبطال أوروبا 2021-2022

10:00 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ومن العنف ما قتل!

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

Advertisements