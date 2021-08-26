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خلال 24 ساعة.. ضبط 1375 قضية تموينية متنوعة

الخميس 26/أغسطس/2021 - 11:43 ص
بوابة الفجر
داليا عادل
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شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية، بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملات تموينية نوعية على مخالفات اللحوم.

ونجحت شرطة التموين في ضبط 1375 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها ضبط ( 7٫06 طن " دهون حيوانية - سميد - برغل – صويا مجروشة ") بدون مستندات "مجهولة المصدر "مستلزمات إنتاج"، 1طن برجر " منتج نهائى " يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة..تمهيدًا لطرحها للبيع على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك (مصنع لإنتاج مصنعات اللحوم "بدون ترخيص") بمحافظة المنوفية.


وتمكنت الجهود من ضبط (155‚3 طن مقطعات وهياكل دواجن – مفروم لحوم ) ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وبعضها غير صالح للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها، وتشكل خطرًا على الصحة العامة.. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة المدير المسئول عن (ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص" ) بمحافظة الجيزة.

وأسفرت الجهود عن ضبط (5‚2 طن لحوم مجمدة – كبده ) بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطرًا على الصحة العامة.. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة المدير المسئول عن ( مصنع للصناعات الغذائية "بدون ترخيص" ) بمحافظة القاهرة.


ونجحت الجهود في ضبط (4،45 طن "فراولة مجمدة" ) بدون مستندات "مجهولة المصدر"ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك ( ثلاجة لحفظ السلع الغذائية ) بمحافظة الشرقية، وضبط (890 طن أقماح ببيعها فى السوق السواء - تجميعة 320 طن " دقيق بلدى مدعم معبأ داخل شكائر بها نقص فى أوزان الشكائر بمقدار 582،5 جرام فى الشيكارة الواحدة زنة الـ50 كجم - 55 طن أقماح محلية بها تغير فى خواصها الطبيعية " مصابة حشريًا " – 7،500 طن نخالة خشنة معبأة داخل شكائر بدون بيانات (.. بحوزة المدير المسئول عن (أحد المطاحن " قطاع خاص " لإنتاج الدقيق البلدى المدعم) بمحافظة القليوبية.


وتمكنت الجهود من ضبط (19،55 طن معسل خام معبأ داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام مستلزمات إنتاج )"- 3800 عبوة معسل مدون عليها علامة تجارية وهمية غير مسجلة ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام " منتج نهائى " – 4000 عبوة كارتونية فارغة مدون عليها علامة تجارية وهمية غير مسجلة "أدوات تعبئة" تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة المدير المسئول عن (مصنع لتعبئة وإنتاج المعسل " بدون ترخيص) بمحافظة القليوبية.

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