رئيس البريد المصري يدلي بصوته في انتخابات إتحاد البريد العالمي بأبيدجان

ادلى الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس ادارة البريد المصري بصوته في الانتخابات التي اجراها اتحاد البريد العالمي لإختيار المدير العام ونائب المدير للاتحاد والتي شهدت منافسة شرسة بين كل من المرشح الياباني والمرشح البلجيكي والمرشح السويسري حيث تمكن المرشح الياباني ماساهيكو ميتوكي في نهاية الماراثون الانتخابي من الفوز بالانتخابات في الجولة الاولي وتولي منصب المدير العام لاتحاد البريدي العالمي عن الدورة "٢٠٢١-٢٠٢٥" خلفا للسيد بشار حسين المدير العام السابق "كيني الجنسية" كما تمكن المرشح السلوفيني ماريان اوزفلد من الفوز بمنصب نائب المدير العام لاتحاد البريد العالمي خلفا للسيد باسكال كليفاز نائب المدير العام السابق "سويسري الجنسية".

وعلي هامش فعاليات مؤتمر اتحاد البريد العالمي عقد الدكتور شريف فاروق رئيس البريد المصري عدداً من الاجتماعات واللقاءات الثنائية مع رؤساء الادارات البريدية المشاركة ومنها مدير عام بريد جمهورية الكونغو الديمقراطية السيد/ ديديير موسيتي ومدير عام بريد كوت ديفوار السيد/ ايزاك نامبا بهدف بحث اوجه التعاون المشترك ووضع آلية لتعزيز التعاون وتنسيق المواقف خلال الفترة القادمة.

ومن جانبه صرح الدكتور شريف فاروق ان هذه الاجتماعات تمثل فرصة مناسبة لبحث وتعزيز اوجه التعاون وتبادل الخبرات بين كافة الدول الاعضاء في مجال تطوير الاعمال البريدية والتجارة الالكترونية وتطبيقاتها مشيراً الي ان البريد المصري سيقوم بتنظيم مؤتمر رفيع المستوي يضم كافة البلدان الافريقية لعرض خطة البريد المصري للاستثمار في افريقيا واستعراض اوجه التعاون الممكنة.