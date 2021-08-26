بمرتبات تصل إلى 7 آلاف جنيه.. "المترو" يعلن عن وظائف جديدة

أعلنت الشركة المسئولة عن الخط الثالث للمترو مؤخرا عن حاجاتها لسائقين حاصلين على مؤهلات فوق متوسطة أو مؤهلات عليا بمرتبات 7 آلاف جنيه شهريا.



شروط المطلوبة لتعيين بهذه الوظائف



وأعلنت الشركة المسئولة عن الخط الثالث للمترو عن شروط للمطلوب تعيينهم بهذه الوظائف الشاغرة، تتمثل فى أن يكون السن بين 21 إلى 40 سنة، وأن يكون حاصل على مؤهل فوق متوسط أو مؤهل عالى تخصص إلكترونيات أو ميكانيكا، وأن يجتاز الاختبارات طوال فترة التدريب.



وأكدت الشركة أنها لا تشترط أن يكون المتقدمين لديهم خبرة فى قيادة قطارات مترو الأنفاق، لافتة إلى أن العمل سيكون 6 أيام فى الأسبوع، كما أن العمل بنظام الشفتات البالغة 8 ساعات للشفت يوميا، وأن يكون محدد موقفه من التجنيد، لافتة إلى أن سيحصل على راتب 4500 جنيه شهريا طوال فترة التدريب.