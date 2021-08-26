بكلمات مليئة بالحب.. مصطفى قمر يحتفل بعيد ميلاد شقيقه ياسر قمر

حرص الفنان مصطفى قمر على الإحتفال بعيد ميلاد شقيقه ياسر قمر، وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر قمر صور تجمعه بشقيقه ياسر قمر وعلق عليها قائلاً:"النهاردة عيد ميلاد ياسر أخويا أجدع وأحن أخ في الدنيا ربنا يخليك ليا يا دكتور يا فنان وعايزين نسمع غنوة جديدة كل سنة وانت طيب يا حبيبي happy birthday bro".



يذكر أن آخر أعمال الفنان مصطفى قمر مسلسل "فارس بلا جواز" الذي تم عرضه في دراما رمضان الماضي وشاركه في البطولة راندا عبد السلام، طارق الابياري، سليمان عيد، طارق عبد العزيز وغيرهم من الفنانين إخراج معتز حسام.