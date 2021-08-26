التعليم تكشف موعد نتيجة امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، نتيجة امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 8 سبتمبر المقبل.



وكان قد أدى قرابة 212 ألف طالب وطالبة فى الدبلومات الفنية امتحانات الدور الثانى للعام الدراسى الجارى.



واعتمدت وزارة التربية والتعليم أواخر يوليو الماضى، نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية للدور الأول للعام الدراسي الحالى، موضحة أن إجمالي الطلاب الذين حضروا امتحان الدور الأول 776020 منهم 18110 نظام السنوات الخمس، (757541) نظام السنوات الثلاث، (369) بمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

