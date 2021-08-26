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العثور على جثة لسيدة ملقاة بأرض زراعية بالقليوبية

الخميس 26/أغسطس/2021 - 11:50 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
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عثرت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الخميس، على جثة مجهولة لسيدة بالعقد الثالث من العمر بمسقة مياه بأرض زراعية بمنطقة باسوس دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لسرعة كشف غموض الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وجرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة.
تلقى اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد ورود بلاغ من أحد الأهالي بمنطقة باسوس دائرة المركز، يفيد العثور على جثة مجهولة لسيدة بالعقد الثالث من العمر بمسقة مياه أمام أرضه زراعية.

انتقلت رجال المباحث لموقع العثور على الجثة، وبالمعاينة والفحص تبين أن الجثة لسيدة مجهولة لايوجد بحوزتها أية أوراق تدل على شخصيتها، بالعقد الثالث من العمر، مستلقاة على ظهرهاه بمسقى مياه، مرتدية جميع ملابسها، ومغطاة بملاءة سرير يعلوها قميص طبى خاص بالعمليات الجراحية.

وبمناظرة الجثة تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية سوى وجود كانويلا طبية بالساعد الأيمن، وجرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، والتى أمرت بسرعة كشف ملابسات الواقعة واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

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