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الدفاع التركية: نهدف إلى إتمام عملية إجلاء قواتنا من أفغانستان في أقرب وقت

الخميس 26/أغسطس/2021 - 11:50 ص
أردوغان
أردوغان
وكالات
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قالت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، إنها تهدف إلى إتمام عملية إجلاء قواتها من أفغانستان في أقرب وقت.

 

وأضافت الدفاع التركية: "نبذل قصارى جهدنا لتنفيذ خطة الإجلاء دون عوائق رغم الكثافة غير العادية في مطار كابل"، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي الأسابيع الأخيرة، شهدت أفغانستان احتداما في المواجهات بين القوات الحكومية ومسلحي حركة "طالبان"، وقد تمكنت الحركة من السيطرة على عدد من عواصم الولايات.

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